Trump ätzt erneut über Schwarzeneggers Einschaltquoten

Bei einer Versammlung mit dem Titel “Nationales Frühstücksgebet” rief er am Donnerstag in Washington dazu auf, für Schwarzenegger wegen dessen schlechter Quoten bei der TV-Show “Celebrity Apprentice” zu “beten”.

Schwarzenegger konterte prompt – und ebenfalls mit ätzendem Spott. “Donald, ich habe einen Vorschlag: Warum tauschen wir nicht die Posten?”, sagte er in einem kurzen Webvideo. Dann könnten “die Menschen wieder ruhig schlafen”.

Trump ließ dies allerdings nicht auf sich sitzen und holte via Twitter noch einmal gegen Schwarzenegger aus. Der Schauspieler habe als Gouverneur von Kalifornien einen miserablen Job gemacht. Bislang hat Schwarzenegger nicht auf den Tweet reagiert.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice…but at least he tried hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017