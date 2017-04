Trump 100 Tage im Amt – “Ich dachte, es wäre leichter”

Trump darf nicht einmal mehr selber Auto fahren - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump vermisst nach rund 100 Tagen im Amt sein alten Job. “Ich liebte mein früheres Leben”, sagte der ehemalige Immobilien-Unternehmer am Donnerstag in einem Reuters-Interview. “Ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht.” Er arbeite als Präsident mehr als früher. “Ich dachte, es wäre leichter”, zog er Zwischenbilanz. Am Samstag ist Trump 100 Tage Staatsoberhaupt.