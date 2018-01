Trotz Rückgang: Vorarlberg mit höchstem E-Pkw Anteil

Bregenz - Zwei Prozent der Pkw-Neuzulassungen waren im Vorjahr in Vorarlberg E-Autos. Im Bundesländer-Vergleich ist das der höchste Anteil, macht der VCÖ aufmerksam.

327 Pkw, die ausschließlich mit Strom fahren, wurden im Vorjahr in Vorarlberg neu zugelassen. Das waren 2,0 Prozent der Pkw-Neuzulassungen. Damit war Vorarlberg im Bundesländer-Vergleich Spitzenreiter, macht der VCÖ aufmerksam. Der Österreich-Schnitt lag im Vorjahr bei 1,5 Prozent. Aber während in allen anderen Bundesländern die Zahl der E-Pkw gestiegen ist, gab es in Vorarlberg einen Rückgang um 7,9 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich aber die Zahl der neuen E-Pkw mehr als verdreifacht.