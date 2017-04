Trotz Regen und Kälte wird die Sommersaison vorbereitet

Das Götzner Familienschwimmbad startet wie viele andere in Vorarlberg am Samstag, dem 6. Mai in die neue Saison. Die beiden Bademeister Werner Maitz (55) und Jürgen Drexel (42) sind schon seit Mitte März mit den Arbeiten rund um die Schwimmbecken und den Volleyballplatz beschäftigt.

Vorfreude auf das Schwimmfest

Neben verschiedensten Gartenarbeiten, wie dem Schneiden der Sträucher und Büsche und dem Rasenmähen, steht das Reinigen der Becken im Vordergrund, bevor das Wasser eingelassen wird. Um die Wasserumwälzung in Betrieb zu nehmen, bedarf es einer Füllmenge von 1800 m³ Wasser. Laut Werner Maitz gehören im Frühling auch verschiedene Reparaturen im Technikbereich oder an den Sanitäranlagen zu den wichtigen Arbeiten. Die Wasserqualität und die Temperatur müssen am ersten Badetag stimmen. Nachdem die Einlauftempertaur des Wassers Ende April nur 11.5 Grad beträgt, muss das Wasser durch die Solaranlage rund eine Woche vor der Eröffnung aufgeheizt werden. „Es gibt für alles seine Bestimmungen. Aus Sicherheitsgründen musste im Frühjahr das Geländer der Sprunganlage erneuert werden, “ berichtet Maitz. Das Wasser im Babybecken wird erst wenige Tage vor dem ersten Badetag im Mai eingelassen. Auch in diesem Jahr freuen sich die Badegäste und das ganze Schwimmbadteam auf das Sommerhighlight: das Schwimmfest im August. Die Kinder erwartet ein tolles Rahmenprogramm mit Schwimmwettbewerben, Hüpfburg, Schnuppertauchen (Taucher Stammtisch Vorarlberg),Wasserspiele und einem Dämmerschoppen mit dem Duo „Jüry & Bernd“.

Neuheiten auf der Eiskarte

Auch im Kiosk, der von Nadja Marte geführt wird, herrscht derzeit Hochbetrieb. Das Eis für die Sommersaison ist bestellt und der Getränkevorrat ist aufgefüllt. Derzeit wird noch eifrig geputzt. Nadja Marte und Caroline Reis arbeiten in warmen Fleece Jacken. „In den ersten Tagen ist es hier immer noch zugig und kalt. Dafür haben wir es im Sommer dann wärmer, “ erzählt Nadja, die im zweiten Jahr den Schwimmbadkiosk mit ihrem Team betreibt. Das Wohl der Kinder liege ihnen sehr am Herzen. „Bei uns gibt es leckere Veggie-Burger, die beliebten Pommes, Chicken Nuggets und natürlich den schmackhaften Zack-Zack. „Dieses Jahr haben wir neben den Eisklassikern Neuheiten wie das Mignon oder das Solero-Eis – eine Art gefrorener Smoothie – neu im Programm“, freut sich Nadja Marte. „Wir bedanken uns bei den Badegästen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine heiße Badesaison 2017 mit vielen Sonnenstunden“, so Marte.