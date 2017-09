Trotz Regen rockt Sulz unter freiem Himmel

Sulz (ceg). Man konnte es kaum glauben, trotz kalten Temperaturen und strömenden Regen ging beim Vereinsheim des FC Sulz die Post ab. Das Organisationsteam rund um Marco Bickel, Valentin Welte, Maik Richter, Renato Überbacher und Karl Frick hatten noch einige Überdachungen aufgebaut, damit zumindest Bar, Grillbereich und die Sitzgelegenheiten trocken bleiben konnten, die Bühne und die Tanzfläche blieb aber wirklich „Open Air“. Das konnte die Partygänger aber nicht davon abzuhalten, zu tanzen und abzufeiern. Dafür sorgte auch die Band „Dabado“, die vor allem die aktuellen Charts rauf und runter spielte. Die Band konnte mit ihrem Können Jung und Alt begeistern.

So fand sich auch Bürgermeister Karl Wutschitz unter den Gästen. Nicht fehlen durften natürlich die Spieler des FC Sulz selbst, allen voran Neo-Coach und Ex Austria Lustenau Spieler Harry Dürr. So waren viele Spieler auch im Einsatz um die zahlreichen Gäste mit frisch Gegrilltem und gekühlten Getränken zu versorgen.

Ein Open Air, das trotz des schlechten Wetters so viele Gäste anlocken konnte schreit auf jeden Fall nach einer Neuauflage im kommenden Jahr.