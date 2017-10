© Symbolbild pixabay.com

Ein 25-Jähriger ist Sonntagnachmittag in Innsbruck auf offener Straße von einem Trio mit massiven Faustschlägen und Fußtritten attackiert worden. Die Angreifer sollen auch dann noch weitergemacht haben, als ihr Opfer bereits am Boden lag, berichtete die Polizei. Der 25-Jährige wurde mit multiplen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.