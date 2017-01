Trio misst sich mit der Weltspitze

© Privat

Mit über 600 Sportlern in den Altersklassen Cadets (14 & 15 Jahre), Juniors (16 & 17 Jahre) und U21 (18-20 Jahre) steigt der Austrian Karate Championscup am 21. Jänner 2017 in der Sporthalle am See in Hard, in seiner zehnten Auflage, zu einem der größten Nachwuchsturnieren in Europa auf.