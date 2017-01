Trio gab sich in Salzburg als Polizisten aus: Schuldsprüche

Die Männer wurden zu bedingten Haftstrafen verurteilt - © APA

Drei Männer im Alter von 21, 20 und 30 Jahren, die in Salzburg und Tirol vor einem Jahr als vermeintliche Polizisten insgesamt rund 7.000 Euro an Strafgeld kassiert haben, sind am Freitag bei einem Prozess in Salzburg zu bedingten Haftstrafen von zwölf, sechs und 13 Monaten verurteilt worden. Alle drei Beschuldigten nahmen das Urteil an. Die Staatsanwältin verzichtete auf Rechtsmittel.