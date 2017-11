Triest will Kaiserin Maria Theresia Statue widmen

Triest will Kaiserin Maria Theresia eine Statue widmen. Die viereinhalb Meter hohe Marmorstatue, die 1.800 Kilo wiegt, wird auf dem Platz Ponterosso inmitten des "Borgo teresiano" genannten Stadtviertels aufgestellt, das die Kaiserin errichten ließ.

Das Modell der Statue, die dem Bildhauer Giorgio Del Ben in Auftrag gegeben wurde, wurde von der Staatssekretärin im Kulturministerium, Ilaria Borletti Buitoni, in Triest vorgestellt, berichteten friaulische Medien am Donnerstag. Errichtet wird sie mit einem finanziellen Beitrag der Region Friaul Julisch Venetien und der Stiftung CR Triest. Die Statue soll im September 2018 enthüllt werden