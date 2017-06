Trickster Flint-Konzert im Beisl des ProKonTra

Paul Amann (Piano), René Fend (Bass), Torsten Hinrichsen (Gesang, Gitarre), Johannes Kremmel (Schlagzeug) und Markus Mörschbacher (Gesang, Gitarre) wurden 2002 als Gitarrenduo gegründet, vröffentlichten im Jahr darauf den Song „Monster Tractor“ auf dem 3. Xi-Faktor-Sampler und 2005 die 1. Longplay EP-CD „How To Become A Good Monster“. Konzerte in der Poolbar, im Rauch-Club, im Schlossbräu und in den Sonderbar, am Berg Isl, Musik für einen Werbespot des Kurzfilmfestivals „Alpinale“ folgen. 2009 Produktion der 2. CD „No Harm Done, Beauty“, 2013 die CD „Ten Flirt Tricks.