Wie die Landespolizeidirektion Steiermark auf APA-Anfrage mitteilte, wurde über den Familienvater die U-Haft verhängt, er liegt aber weiterhin in einem Krankenhaus und wird bewacht. Er hatte Dienstagfrüh mit einem Messer acht Mal auf seine Ehefrau eingestochen und war danach geflüchtet. Er wurde in einem Waldstück gestellt. Der Mann hatte sich vermutlich selbst eine Stichwunde in der Brust zugefügt und wurde mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.

(APA)