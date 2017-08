Treffpunkt Wolfurttrophy

Wolfurt. An drei Tagen wurde in der Beachvolleyballarena an der Bregenzerache gebaggert und gepritscht was das Zeug hielt. Die mittlerweile 28. Auflage der Wolfurttrophy, dem ältesten Beachvolleyball-Turnier Österreichs, lockte nicht nur absolute Könner dieser Sportart als Teilnehmer, sondern auch Besucher aus ganz Vorarlberg und dem benachbarten Ausland ins eigens errichtete Stadion.

Nach Dauerregen am Freitag und einem wolkendurchsetzten Samstag hatte der Wettergott am Finaltag ein Einsehen und sorgte für beste Verhältnisse für die Spieler(innen) und hervorragende Stimmung unter den zahlreichen Zuschauern. Die Organisatoren vom VC Wolfurt hatten wie gewohnt ganze Arbeit geleistet.

VIP-Gäste

Im VIP-Bereich konnte Isabel Novak vom OK-Team neben vielen anderen auch Bürgermeister Christian Natter, Tennisprofi Julian Knowle, Pfarrer Marius Dumea, Hanno Ulmer (Doppelmayr), die Banker Stephan Marent (Raiffeisen) und Gehard Lutz (Sparkasse), Getränkehändler Elmar Mäser sowie Marie-Luise Dietrich (Pfanner) begrüßen. Ebenfalls dabei waren Katarina Rankovic (Eismanufaktur Kolibri), Bernhard Ritschel („magma“) mit Marlies (Strolz Lech), Profi-Beachvolleyballer Florian Gosch, die Ex-Fußballprofis Mike Vonbrül und Sidinei de Oliveira, Andreas Ritschel (Mercedes Schneider), Steuerberater Rudi Kalb mit Gattin Brigitte, Armin Chiesola (Meusburger Werkzeugbau) und der Leiter des Sportreferats der Landesregierung Michael Zangerl.