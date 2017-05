Treffpunkt Schlossplatz

Hohenems. Man könnte sagen: „Eine Stadt erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf!“ An den unterschiedlichsten Standorten trifft man sich wieder, sei es einfach nur zum gemütlichen Feierabendplausch, oder zu den vielseitig angebotenen Events. Auf Märkten, bei Weinverkostungen, kulinarischen Genussreisen, beim Einkaufsspaß in der Marktstraße und am Schlossplatz, es bietet sich geradezu an, durch Ems zu bummeln und die Stadt neu zu entdecken. Auch am vergangenen Samstag traf man sich zum geselligen Beisammensein und der Gesangverein Hohenems packte die Gelegenheit am Schopf und unterhielt die Gäste am Platz.

Das Emserlied berührt die Herzen

Kaum ein Stadtbürger, der das Emserlied nicht kennen und lieben gelernt hat. Vor allem die älteren Semester sangen kräftig mit, als die Mannen des Gesangvereins klangvoll anstimmten. Unter dem Motto: „Ma trifft sich z’Ems“, trugen die Sänger zum allgemeinen Wohlbefinden der Gäste bei – denn: Wo man singt, da lass dich nieder!