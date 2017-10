Treffpunkt „Bildstar Markt“

Wie gewohnt laden die Organisatoren des Musikvereins und der Feuerwehr Bildstein am Sonntag vor dem Nationalfeiertag zum beliebten „Bildstar Markt“ ein. Das diesjährige Rahmenprogramm dreht sich in erster Linie um die Blaulichtorganisationen, welche ihre Einsatzbereiche in interessanter Weise vorstellen werden. „Für eine freiwillige Spende kann jeder Marktbesucher sein Erste-Hilfe-Paket von seinem PKW bei der Rettungsabteilung kontrollieren und allenfalls neu bestücken lassen“, erklärt Hauptorganisator Helmut Lenz. Neben diesem Sonderprogramm stehen wie gewohnt natürlich die vielen verschiedenen Marktstände, an denen von 11 bis 16 Uhr heimische Landwirtschaftsprodukte, Blumenschmuck oder Basteleien angeboten werden, im Mittelpunkt des Markttreibens. Und als Highlight startet um 13.30 Uhr das beliebte Oldtimertreffen samt Auffahrt durchs Dorfzentrum.

Infos:

„Bildstar Markt“

Sonntag, 22. Oktober 2013

11 bis 16 Uhr

13.30 Uhr Oldtimerauffahrt

Buszubringer ab Schwarzach Kirche und den weiteren Haltestellen im Viertelstundentakt