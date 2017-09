Treffen zwischen Van der Bellen und US-Energieminister Perry

Das Treffen war zuvor nicht geplant - © APA (BUNDESHEER)

Schon kurz vor dem Abflug zur UNO-Vollversammlung nach New York hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein erstes informelles bilaterales Gespräch zu absolvieren. Am Flughafen Wien-Schwechat traf er am Sonntagvormittag zufällig auf US-Energieminister Rick Perry. Dieser ist wegen der am Montag beginnenden 61. Generalversammlung der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) in Wien.