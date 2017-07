Treffen zwischen FPÖ und Lega Nord in Bozen

Vertreter von Italiens rechtspopulistischer Oppositionspartei Lega Nord und der FPÖ haben sich am Mittwoch in Südtirol getroffen, um “gemeinsame Strategien zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zur Lösung der Lage in Libyen” zu diskutieren. Dies teilte der Europa-Abgeordnete der Lega Lorenzo Fontana am Mittwoch nach einem Treffen mit FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky in Bozen mit.

"Wären FPÖ und Lega Nord derzeit in der Regierung, würden Heer und Polizei in Italien und Österreich bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung zusammenarbeiten. Wir würden außerdem eine gemeinsame Initiative in Libyen starten, um den Menschenhandel zu stoppen und die Küste zu kontrollieren. Wir würden einen Stabilisierungsversuch in Libyen unternehmen, wie es bisher noch niemand getan hat", betonte Fontana in einer Presseaussendung. "Wir sind sicher, dass eine Zusammenarbeit dieser Art Europa bewegen würde, die Flüchtlingsproblematik anzupacken", sagte Fontana. Bisher habe die EU lediglich Zeit verschwendet. Fontana zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ bei den österreichischen Parlamentswahlen gut abschneiden werde. (APA)