Treffen zwischen EU-Vertretern und Erdogan geplant?

Im Bemühen um eine Annäherung zwischen Brüssel und Ankara wollen führende EU-Vertreter laut einem Bericht den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu einem Spitzentreffen empfangen. Die Begegnung sei für Ende März in Brüssel oder Sofia geplant, meldete die "Welt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf EU-Diplomatenkreise.

Das bisher letzte Treffen der EU-Spitzen mit Erdogan hatte im Mai des vergangenen Jahres am Rande eines NATO-Gipfels in Brüssel stattgefunden. Ziel der Beratungen im März sei es, neben dem Trennenden vor allem auch gemeinsame Interessen zu betonen, hieß es in dem “Welt”-Bericht. Zu dem Westbalkan-Gipfel im Mai werde Ankara hingegen nicht eingeladen. “Anders als die Länder des Westbalkans wollen wir die Türkei derzeit nicht mit dem Thema EU-Erweiterung in Verbindung bringen”, zitierte die Zeitung einen EU-Diplomaten.