Treffen des Papstes mit chilenischen Bischöfen zu Missbrauch

Missbrauch - ein schwieriges Thema in der katholischen Kirche

Missbrauch - ein schwieriges Thema in der katholischen Kirche ©APA (AFP/Osservatore Romano)

Missbrauch - ein schwieriges Thema in der katholischen Kirche ©APA (AFP/Osservatore Romano)

Im Vatikan hat Papst Franziskus sein Treffen mit chilenischen Bischöfen über den Missbrauchsskandal in ihrem Land begonnen. Laut einer offiziellen Mitteilung kam Franziskus mit den 34 Teilnehmern am Dienstagnachmittag in einem Raum des Audienzgebäudes Paulo VI. zusammen, wie Kathpress meldet. Er habe jedem Bischof einen Text mit einigen Themen zur Meditation übergeben, hieß es.

Den Angaben zufolge ist die nächste Gruppenrunde am Mittwochnachmittag geplant. Die Zeit bis dahin sei “ausschließlich der Meditation und dem Gebet gewidmet”. Zwei weitere Treffen sollen am Donnerstag stattfinden. Ob der Papst die Bischöfe darüber hinaus auch zu Einzelgesprächen bittet, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Ebenso wenig nannte das vatikanische Presseamt Einzelheiten zu den Inhalten der ersten Begegnung.

Mit der Meditation erhält das Krisentreffen den Charakter geistlicher Übungen. Das betende Betrachten eines vorgegebenen Textes ist typisch für Exerzitien des Jesuitenordens, dem Franziskus angehört.

Der Papst hatte die 31 amtierenden und drei emeritierten Bischöfe aus Chile in den Vatikan gerufen, um über Konsequenzen aus einem jahrzehntelangen Missbrauchsskandal zu beraten. Dabei geht es auch um Vorwürfe gegen Bischof Juan Barros von Osorno und andere Bischöfe, sexuelle Vergehen an Minderjährigen gedeckt und eine Aufklärung verhindert zu haben.

Der Vatikan hatte die Veranstaltung als “synodalen Prozess” angekündigt. Ziel sei, “gemeinsam vor Gott die Verantwortung aller und jedes einzelnen bei diesen verheerenden Verletzungen zu prüfen”. Ferner gehe es um die Suche nach “angemessenen und nachhaltigen Veränderungen, um die Wiederholung solcher stets verurteilenswerten Taten zu verhindern”, teilte der Vatikan am Wochenende mit.

Vor zwei Wochen hatte Franziskus drei Missbrauchsopfer des chilenischen Priesters Fernando Karadima für mehrere Tage im Vatikan zu Gast, um sich in langen Einzelgesprächen deren Analyse der Vorfälle und mögliche Konsequenzen darlegen zu lassen. Dem Vernehmen nach wollen die drei Männer – Juan Carlos Cruz, James Hamilton und Jose Andres Murillo – nach dem Treffen zwischen Papst und Bischöfen noch einmal Vorschläge in schriftlicher Form einreichen.

Franziskus kündigte an, sich zu den Beratungen nicht öffentlich zu äußern. Die Treffen sollten “in absoluter Vertraulichkeit” stattfinden, hieß es.