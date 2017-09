Treffen der Oldtimer Modellflieger in Altach

Altach. (mima) Aus dem ganzen Ländle, der Schweiz und aus Deutschland treffen sich am 9. und 10. September die Liebhaber der Modellflugzeuge und holen alles aus ihren „fliegenden Kisten“ raus. Massenstart und fliegen in der Gruppe werden ebenso geboten wie mit den Modellen mögliche Kunstflugfiguren. „Auf jeden Fall eine Darbietung, wie sie in dieser Art im Umkreis von ca. 250 Kilometer nur hier stattfindet – das muss man einfach gesehen haben“, lädt der Veranstalter alle Flugfans ein.

Viel Betrieb in der Luft

Unter Oldtimern versteht man dabei Modelle, deren Originale nach 1960 nicht mehr gebaut wurden. Oft stecken einige hunderte Stunden Bauzeit in den Modellen, weshalb einige Besitzer nicht in die Luft gehen, ihre Kunstwerke aber für die Zuschauer ausstellen. Aber es haben sich auch wieder zahlreiche Piloten angemeldet, sodass an beiden Tagen viel Betrieb in der Luft herrschen wird. „Das Ziel ist es nicht nur, dass die Modelle fast 1:1 wie die Originale aussehen, Sie sollen auch so bewegt werden und im Idealfall auch den „Sound“ haben wie die Vorbilder“ erklärt dazu Vereinsobmann und Flugleiter Helmut Mathis.

Auch Modell-Helikopter sind dabei

Modelle wie Fokker DR1 wie der bekannte „Rote Baron“ und auch das Modell des Originals das Heinz Rühmann in „Quax der Bruchpilot“ geflogen hat – eine Udet Flamingo mit einem 5 Stern Moki Motor mit 300 ccm sind angekündigt und zu bewundern. Erstmalig werden in diesem Jahr auch Helikopter mit dabei sein und auch hier gibt es Modelle aus den Anfangsjahren wie zum Beispiel alte Schlüter, Graupner, Kavan, Heim, Kraft USA und andere Hubschrauber Modelle zu bestaunen. „Teilweise fliegen diese mit über 40 jährigen Fernsteuerungen, jedenfalls aber ohne elektronische Unterstützung“, so Mathis.

Hautnah dabei

Auch die Besucher können sich auf ein tolles Programm am Flugplatz hinter der Cashpoint Arena freuen. Neben verschiedenen Flugshows wartet eine große Modellausstellung und verschiedene Attraktionen. Die Zuschauer sind hautnah dabei und können die Modelle besichtigen. Während am Freitag der Modellflugplatz zum Kennenlernen und Probefliegen zur Verfügung steht, geht es am Samstag um 9 Uhr mit dem Programm beim zweiten Oldtimertreffen in Altach los. Der Eintritt ist frei und für beste Bewirtung ist an beiden Tagen gesorgt.