Trauriges Geständnis von Miriam Höller nach dem Tod von Hannes Arch

Jetzt hat Miriam Höller verraten, dass sie und Hannes Arch eine Familie gründen wollten. “Das war für mich mit der schönste Punkt, als wir gesagt haben: ‘Wir wollen ein Baby!'” Der Tod von Hannes Arch hat die Stunt-Frau und Ex-GNTM-Kandidatin Miriam Höller in ein tiefes emotionales Loch fallen lassen. Jeden Tag sei sie aufgestanden und habe sich gedacht: “Wofür eigentlich noch weitermachen, wofür eigentlich noch stark sein?”

Emotionales Posting

Auf Facebook hat sie nun auch ihren Fans ein emotionales Posting geschrieben: Ich habe mich gefragt: aufgeben oder weitermachen? Zu groß erschien mir die Aufgabe, die mir im Leben gestellt wird. Jetzt, wo ich viele Schritte weiter bin und für mich entschieden habe, mich durchzubeißen und weiter zu kämpfen, schockiert es mich, dass ich als Mensch, der sich immer über die Lebensfreude, Mut und Selbstbewusstsein definiert hat, einmal an einem Punkt war, einer Situation nicht gewachsen zu sein. Mit den Zweifeln habe ich nun abgeschlossen. Ich möchte wieder kommen, wieder zurück in meinen Beruf und mit dem was ich kann und mache andere Leute begeistern.

Mittlerweile blickt sie wieder optimistischer in die Zukunft und will auch wieder zurück ins Berufsleben: Jetzt sei sie wieder da “um euch, Hannes und mir selbst zu beweisen, dass es sich lohnt, trotz aller Niederschläge ein lebensbejahender Mensch zu sein”.