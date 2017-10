Traumstart für HC Samina Rankweil

Einen geglückten Einstand nach fünfjähriger Zugehörigkeit in der Schweiz feierte der HC Samina Rankweil in der neugeschaffenen Neuner-Liga in der Vorarlbergliga. Die Rankweiler schossen das Siegtor in der Lustenauer Rheinhalle vier Sekunden vor dem Abpfiff. Mit Philipp Amann, Rudolf Mock, Gerhard Salzer und Robin Rederer stehen nur vier Cracks vom Vorjahr im Aufgebot der Rankler. Spielertrainer Michal Kopas gab nach mehrjähriger Verletzungspause ein Comeback. Vorwiegend sind hoffnungsvolle, talentierte junge Spieler von Kooperationspartner VEU Feldkirch neu in der Rankweiler Mannschaft. Gegen Lustenau lag Rankweil schon mit 0:2-zurück, doch Alexander Ritzinger (2), Daniel Vojta und Benjamin Kyllönnen brachte Rankweil doch noch den Auswärtssieg.

Vorarlberger Eishockey VEHL-1, 1. Spieltag

EHC Lustenau II – HC Samina Rankweil 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Torfolge: 2:03 1:0 König, 13:06 2:0 Adam, 14:56 2:1 Daniel Vojta, 17:57 2:2 Alexander Ritzinger, 20:32 2:3 Benjamin Kyllönen, 23:43 3:3 Geist, 59:56 3:4 Alexander Ritzinger

HC Samina Rankweil: Martin Elsensohn, Florian Maier, Raphael Zwischenbrugger, Niklas Gehringer, Sandro Nesensohn, Alexander Florian Ritzinger, Michal Kopas, Marcus Schreiber, Philipp Amann, Rudolf Mock, Gerhard Salzer, Benjamin Kyllönen, Robin Rederer, Daniel Vojta, Leon Bitschnau, Nico Bechter, Simeoni Kyllönen

Nächstes Spiel: SC Hohenems – HC Samina Rankweil Sonntag, 15. November, 17 Uhr in Hohenems