Traumpaar Anna Netrebko und Yusif Eyvazov in Berlin gefeiert

Anna Netrebko überraschte mit Haarfarbe - © APA (dpa)

Die Starsopranistin Anna Netrebko und ihr Mann Yusif Eyvazov sind in Berlin bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert begeistert gefeiert worden. Vor fast 20.000 Menschen bot das musikalische Traumpaar am Donnerstag auf der Waldbühne ein romantisches Programm mit Opernhits vor allem von Puccini und Verdi. Drei Songs kamen von ihrem ersten gemeinsamen Duett-Album “Romanza”, das am Freitag erscheint.