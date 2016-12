Trauersitzung für Krainer im steirischen Landtag am Dienstag

Der Landtag der Steiermark hält am Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) eine Trauersitzung für den am Freitag verstorbenen Altlandeshauptmann Josef Krainer jun. ab. So heißt es auf der Internetseite des Landtags.

“Er hat die Steiermark als Landeshauptmann 16 Jahre lang gelenkt und wird in die Geschichte unseres Bundeslandes als sehr volksnaher Politiker und vor allem große steirische Persönlichkeit eingehen”, wird Landtagspräsidentin Bettina Vollath auf der Homepage zitiert. Nach einem Requiem in seiner Heimatpfarre Graz-St. Veit und dem Begräbnis von Josef Krainer im familiären Kreis am Montag nimmt das Bundesland Steiermark am Dienstag zudem mit einer weiteren Totenmesse im Grazer Dom (16.30 Uhr) Abschied von dem ÖVP-Politiker. Geleitet wird dieses Requiem von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, wie Kathpress am Samstag meldete. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken