Trauerfeier für Klaus Wildbolz am 30. Jänner in Wien

Klaus Wildbolz starb im Alter von 79 Jahren - © APA

Die Trauerfeier für den verstorbenen Fernsehschauspieler Klaus Wildbolz findet am 30. Jänner in der Karl Lueger Gedächtniskirche am Wiener Zentralfriedhof statt. Geleitet wird sie von Dompfarrer Toni Faber, wie die Bestattung Wien am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Die Feier beginnt um 14.00 Uhr. Zuvor besteht ab 11.00 Uhr die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen.