Trauercafés in verschiedenen Gemeinden

Die Trauer um einen nahestehenden Menschen bedeutet für die Zurückbleibenden oft nicht nur eine schwere, sondern manchmal auch sehr einsame Zeit. Trauernde sollen und dürfen sich jedoch die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei kann der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein.

Einmal monatlich werden deshalb in mehreren Gemeinden Trauercafés angeboten. Neu ist heuer das Trauercafé in Krumbach. Es ist ein offenes und unverbindliches Angebot für trauernde Menschen, unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt und unabhängig von Alter, Konfession oder Nationalität. Bei einem gemeinsamen Frühstück beziehungsweise Nachmittagskaffee können sich in geschützter Atmosphäre Menschen treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist und mit anderen über ihren Schmerz und die Veränderungen in ihrem Leben sprechen. Dabei steht es jedem offen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen oder einfach nur da zu sein, zuzuhören und einen Kaffee zu trinken.

Die Treffen werden von ehrenamtlichen TrauerbegleiterInnen von Hospiz Vorarlberg begleitet und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist keine erforderlich.

Hospiz Vorarlberg lädt zum Trauercafé:

Dornbirn, Sozialzentrum an der Ach, Höchsterstr. 30 , Eltern-Kind-Zentrum, in Kooperation mit Pfarre Rohrbach. Jeweils am Samstag: 7. Jänner 2017, 4. Februar, 4. März, 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August 2017, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Lochau, Pfarrheim Lochau, in Kooperation mit den Pfarren Leiblachtal. Jeweils am Samstag: 7. Jänner 2017, 4. Februar, 4. März, 1. April, 6. Mai, 3. Juni 2017, von 14.30 bis 17 Uhr

Rankweil, Katholisches Jugendheim Rankweil (vis a vis Bahnhof Rankweil), in Kooperation mit Pfarre Rankweil. Jeweils am Freitag: 13. Jänner 2017, 10. Februar, 10. März, 14. April, 12. Mai, 9. Juni 2017, von 15 bis 17 Uhr

Riezlern, Sozialzentrum Kleinwalsertal (Mehrzweckraum), Eggstraße 4, in Kooperation mit dem Sozialzentrum Kleinwalsertal. Jeweils am Samstag: 14. Jänner 2017, 11. Februar, 11. März, 1. April 2017, von 14 bis 16 Uhr

Nähere Informationen: Hospiz Vorarlberg, T: 05522-200-1100, E: hospiz.trauer@caritas.at – www.hospiz-vorarlberg.at