Trauerbewältigung in Vorarlberg: “Jeder Mensch trauert anders”

Ob eine Person plötzlich verstorben ist oder an an einer Krankheit litt, ist entscheidend für die Trauerberatung. Vorweg stellt der Psychologe und Psychotherapeut klar, dass jeder Mensch anders trauert.

Die vier Phasen der Trauer

“Man spricht immer wieder von den vier Phasen der Trauer. Obwohl es auch hier wichtig ist, dass diese Phasen lediglich als Leitfaden dienen”, erklärt der Experte. Als erstes durchlebt eine Person die Schock-Phase. Dieser Abschnitt ist vor allem in den ersten Tagen besonders wichtig. Sie ermöglicht den Angehörigen trotz der großen Trauer zu funktionieren. “Der Schockzustand ist sogar heilsam.”

Emotionen brechen heraus

Nach einer Woche oder auch später, gelangen die Hinterbliebenen an den Punkt, an dem die Emotionen aus ihnen herausbrechen. Dabei können die Gefühle sehr widersprüchlich sein. Am einen Tag vermissen sie die verstorbene Person oder ihren Ex-Partner sehr, am anderen Tag sind sie wütend, dass diese Person sie verlassen hat. Im weiteren Verlauf des Trauerprozesses kommt die Zeit, in der man feststellt, dass die verstorbene Person nicht mehr zurückkommt.

Neuorientierung

Die letzte Phase ist die sogenannte Neuorientierung. An diesem Punkt tritt die Akzeptanz ein. Hier beginnen viele Menschen wieder ihre sozialen Kontakte, Hobbys und Ähnliches aufzunehmen. Es gibt natürlich auch Personen, welche nie über den Verlust einer geliebten Person hinwegkommen. Diesen rät Lissy sich entweder einem Experten anzuvertrauen oder einem Angehörigen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Menschen über ihre Trauer sprechen.