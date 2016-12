Trauer um Stewardess, die vor 44 Jahren Absturz überlebte

Die serbische Stewardess Vesna Vulovic (66), die 1972 beim Absturz einer Maschine der jugoslawischen Fluggesellschaft JAT einen Sturz aus über 10.000 Meter Höhe überlebt haben soll, ist tot. Die Leiche der Frau sei in ihrer Wohnung in Belgrad gefunden worden, berichteten Medien am Samstag übereinstimmend.

Ein Flugzeug vom Typ Douglas DC-9 war im Jänner 1972 auf dem Weg von Kopenhagen nach Belgrad über der damaligen Tschechoslowakei in der Luft explodiert. Von den fünf Crew-Mitgliedern und 23 Passagieren hatte nur Vulovic überlebt. Die jugoslawischen Behörden machten eine von Extremisten an Bord geschaffte Bombe für die Katastrophe verantwortlich. Viele Jahre später waren in Medienberichten Zweifel am Unfallhergang aufgetaucht. Das Flugzeug soll demnach irrtümlich von der tschechoslowakischen Luftwaffe abgeschossen worden und aus wenigen hundert Metern Höhe zu Boden gestürzt sein. (APA/dpa)