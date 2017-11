Trauer um "Aida"-Bühnenbildner Paul Brown

Die Bregenzer Festspiele trauern um Bühnen- und Kostümbildner Paul Brown, der im Alter von 57 Jahren verstorben ist.

Der aus Wales in Großbritannien stammende Künstler schuf die Opernkulisse für das Spiel auf dem See 2009 / 2010 Aida mit den markanten blauen Riesenfüßen. Brown starb am Montag vergangener Woche in seinem Zuhause im walisischen Crymych nach einer Krebserkrankung. Laut Mitteilung seiner Agentur war es ein „friedlicher Tod im Beisein seines Lebenspartners“.