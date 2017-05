Traube wird großzügig erweitert und umgebaut

Der Umbau im Hotel Traube umfasst die Küche, den Speisesaal und die Eingangshalle. Zudem werden die WC-Anlagen, die Anlieferung, die Nebenräume der Küche, sowie Mitarbeiterräume und die hauseigene Wäscherei neu organisiert und erweitert. Auch der Zugang zum Restaurant erfährt einen Umbau, die Zimmer im alten Teil der Traube werden ebenfalls saniert. Die Erweiterung des Hotel Traube befindet sich am nördlichen Ende des Hotels. Dort entsteht ein neuer Hoteltrakt in Form eines Querriegels mit Platz für weitere 24 Gästezimmer, einer Wellnesserweiterung und einem Seminarbereich. Die Erdbewegungsarbeiten sind abgeschlossen, der Aufbau der Erweiterungen ist voll im Gange. Die zweite Bauphase mit den Umbauarbeiten im Stammhaus wird am Montag, den 29. Mai gestartet.

Neues Angebot

Das bestehende Schwimmbad mit Außenbecken und Dampfad und die Saunalandschaft werden um einen großzügigen Ruheraum erweitert. Die Beauty-Abteilung wird ebenfalls aufgestockt. Zwei neue, großzügige Seminarräume, ausgestattet mit neuester Technik bieten Platz für 40 bis 80 Personen und sind ein neues, zusätzliches Geschäftsfeld im Bereich Tagungs-Tourismus. 40 neue Parkplätze und eine großzügige Liegewiese runden das Angebot ab. Die dritte Bauphase, die ab Anfang September gestartet wird, sieht letzte Renovierungs- und Vorbereitungsarbeiten vor. Während der letzten Bauphase wird das komplette Hotel geschlossen. Ab Ende September nimmt das Hotel Traube Braz den Vollbetrieb wieder auf. Der neue Hoteltrakt wird im Dezember 2017 eröffnet. Über den aktuellen Baufortschritt informiert das Hotel Traube auf ihrem Blog unter www.umbau.traubebraz.at.