Trash-Talk: “Krieg der Worte” vor dem 100 Millionen Dollar-Kampf – Mayweather gegen McGregor!

Die Promo-Tour für den “Gigantenkampf” zwischen dem ungeschlagenen Box-Superstar Floyd Mayweather Jr. aus den USA und Conor McGregor hat am Mittwoch in Toronto einen “Krieg der Worte” gebracht. Eindeutiger Sieger war dabei der Mixed-Martial-Arts-Star aus Irland, der am 26. August in Las Vegas sein Profibox-Debüt geben wird.

Conor McGregor beleidigt Mayweather und seine ganze Entourage



“Er ist 40. Zieh’ dich deinem Alter entsprechend an. Was machst Du mit einer Schultasche auf dem Podium? Du kannst nicht einmal lesen”, eröffnete der 28-jährige Ire, der im Gegensatz zu seinem leger mit T-Shirt gekleideten Gegner im feinen Zwirn erschien, das Wortgefecht. “Ich soll nicht lesen können? Ich setze Maßstäbe, ich mache Geld”, lautete die Replik von Mayweather. “Du schuldest Geld”, berichtigte ihn McGregor sofort in Anspielung auf die jüngsten Berichte über den US-Amerikaner.

So soll Mayweather Steuerschulen in Höhe von 22,2 Millionen Dollar (19,39 Mio. Euro) aus dem Jahr 2015 haben und das Finanzamt um einen Aufschub bis nach dem Kampf gegen McGregor gebeten haben, um diese Summe zu begleichen. Der in 49 Profi-Boxkämpfen ungeschlagene 40-Jährige soll für diesen Fight rund 100 Millionen Dollar (87,34 Mio. Euro) kassieren.

“Schaut ihn euch an, er zieht sich wie ein kleiner Breakdancer an. Du bist 40 Jahre alt, zieh dich auch so an”, versucht McGregor Mayweather Jr. zu provozieren. Dieser bleibt ziemlich gelassen und bekommt von McGregor nicht einmal die Gelegenheit sich verbal zu verteidigen. McGregor ist aufgedreht wie ein Duracel-Hase unter Starkstrom und feuert eine Beleidigung nach der anderen ab. Dem Publikum gefällts, denn zumindest der Unterhaltungswert ist – wenngleich nicht immer jugendfrei – sehr hoch.

