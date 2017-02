„Trari trara – die Post ist da“

Am 31. Oktober 2005 schloss die Postfiliale im Pfarrheim Braz. Von da an waren die Brazerinnen und Brazer gezwungen, ihre Postgeschäfte entweder in Bludenz oder in Dalaas abzuwickeln. Besonders für die ältere Bevölkerung oft sehr mühsam. Seit fast drei Monaten gibt es nun wieder ein Postpartner im Dorf. Ronald Jenny, Inhaber des Sparmarkt Geschäftes, erklärte sich bereit, diese wichtige Zusatzaufgabe zu übernehmen. Sein Frau Jacqueline betreut diese Arbeiten als „Brazer Postmeisterin“ und nimmt gerne die Post- und Bankgeschäfte (bis 1000 Euro) entgegen. „Diese neue Möglichkeit, im eigenen Dorf, vor allem die Postgeschäfte erledigen zu können, wird gerne angenommen“, freut sich Jacqueline Jenny über den großen Zuspruch der Brazer Bevölkerung. Sie wurde durch die Post eingeschult. Auch Bürgermeister Eugen Hartmann freut sich über die Wiedergeburt dieser für ein Dorf wichtigen Einrichtung.

„Wir sind froh, dass es wieder ein „Postamt“ gibt. Jetzt können wir uns die Fahrt nach Bludenz sparen, wir finden das sensationell“, so die einhellige Meinung der Postkunden. Für sie ist es zudem angenehm, neben den Einkäufen die Postangelegenheiten erledigen zu können. Auch die Benachrichtigungen und Verständigungen werden von den Briefträgern auf die Poststelle im Sparmarkt Jenny Braz ausgestellt. „Die Briefe oder Pakete werden bei uns hinterlegt und die Kunden können sie hier abholen“, erklärt Jacqueline Jenny, da es im Moment gerne noch zu Missverständnissen kommt und die Kunden meinen, sie müssen immer noch nach Bludenz fahren, diese abzuholen. Die Post wird täglich, außer Samstag und Sonntag, abgeholt. Die Familie Jenny trägt durch die Übernahme der Poststelle und des Betriebes des Sparmarktes wesentlich zur wichtigen dörflichen Infrastruktur in Braz bei.