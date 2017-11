Transitforum kritisiert Übernachten in Schwerfahrzeugen

Das Transitforum Austria-Tirol hat das Verbringen der Ruhezeiten von Lkw-Lenkern in ihren Fahrzeugen mit dem Verweis auf eine EU-Verordnung als illegal bemängelt. Weil dies entlang der Tiroler Inntal- (A12) und Brennerautobahn (A13) aber Usus sei, habe man die zuständigen hiesigen Behörden aufgefordert, diese Verordnung zu exekutieren.

Die “Verordnung Nr. 561/2006”, die Berufsfahrern untersage, ihre regelmäßige Wochenruhezeit im Fahrzeug zu verbringen, soll im gesamten Tiroler Straßennetz sowie auf Parkplätzen der A12 und der A13 “rigoros und konsequent” kontrolliert werden, betonte Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser gegenüber der APA. Das Bild, das sich derzeit an zahlreichen Parkplätzen und Nebenstraßen zeige, lege den Verdacht nahe, dass das Verbot “ausgerechnet an der höchstbelasteten alpinen Transitroute sowie auch den Nebentransitrouten nicht oder völlig unzureichend exekutiert wird”. An Wochenenden würden Tausende Transitlaster ihre Ruhezeiten an den Parkplätzen und auf Nebenstraßen verbringen und in ihren Fahrzeugen übernachten.