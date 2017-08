Transferbombe! Stastny stürmt für EHC Lustenau

Durch die optimalen Kontakte von Albert Malgin, dem neuen Sportdirektor des EHC, ist es ihm gelungen, den 34 jährigen Yan Stastny nach Lustenau zu lotsen. Der in Québec geborene Stürmer, der auch die US-Amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte unter anderem bei einigen NHL Klubs, in der KHL sowie in der DEL und zuletzt in der tschechischen Extra-Liga. Außerdem war er für die USA bei drei Weltmeisterschaften im Einsatz.

Stastny begann seine Karriere 1998 bei den St. Louis Blues. Schon im Jahr 2003 zog es ihn nach Europa in die DEL, die höchste Eishockey Liga in Deutschland, zu den Nürnberg Ice Tigers. Im Jahr 2005 wechselte er in die NHL und stürmte unter anderem für die Edmonton Oilers, die Boston Bruins und die St. Louis Blues. 2010 wechselte er erneut nach Europa in die KHL zu CSKA Moskau. In den folgenden Jahren war er unter anderem für die Nürnberg Ice Tigers und die Schwenninger Wild Wings in der DEL unter Vertrag. In der letzten Saison spielte er in der tschechischen Extra Liga beim HC Vitkovice.

„Wir freuen uns, dass uns unter großer Mithilfe von Albert Malgin dieser Transfer-Coup gelungen ist. Yan ist ein absoluter Führungsspieler, der auf sehr intensive Erfahrungen aus den Top-Ligen dieser Welt zurückgreifen kann. Unsere Jungs können von seinem Wissen nur profitieren. Als Spieler füllt er in unserem Team genau jene Position aus, die uns noch gefehlt hat. Der Vollblut-Stürmer wird in der kommenden Saison in der AHL für Aufsehen sorgen und unsere Fans werden sicherlich sehr viele Freude mit Yan Stastny haben“, so EHC Präsident Herbert Oberscheider.