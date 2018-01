Transfer Wohnraum Vorarlberg

Mit dem Titel „Transfer Wohnraum“ haben Konrad Duelli, Andreas Postner und Hermann Kaufmann in Arbeitsgemeinschaft eine Architektur-Initiative gestartet, die mit dieser Anlage die dritte Realisierung erfährt. Im Zentrum steht ein raumplanerisches und sozialpolitisches Programm, das kulturelle Traditionen ebenso berücksichtigt wie juristische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

m Beginn stand die Erkenntnis über mangelnden Wohnraum. Auch wenn derzeit umstritten, ist dieser Mangel für viele Personen Realität. Diese Realität trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen, in prekären Lebensverhältnissen. Als Postner, Duelli und Kaufmann sich zusammenschlossen, um mit der katholischen Kirche über eine Bebauung von diözesanen Grundstücken zu sprechen, waren in Vorarlberg offiziell 6500 Menschen als Wohnungssuchende gemeldet. Das hohe Preisniveau von Baugrundstücken war längst Diskussionsgegenstand, ebenso die Tatsache, dass damals geschätzt 10.000 leerstehende private Wohnungen nicht auf dem Markt angeboten wurden. Der Wohnungsmangel trifft vor allem junge Menschen, Familien, Ankommende, also genau jene Gruppen, die für Lebendigkeit in einer Gemeinde sorgen können, für Bewegung und Vielfalt. Der Ansatz der drei Architekten wurde aus der Analyse konkreter und aktueller Verhältnisse entwickelt. Transfer Wohnraum will kostengünstigen Wohnraum in ländlichen Regionen bereitstellen. „Ende 2014 wurde uns klar, dass sich die Flüchtlingsströme verstärken werden. Wir haben daher zunächst in unserem Freundeskreis begonnen, Szenarien durchzuspielen, wie sich das für das Wohnen auswirken könnte. Uns war schnell klar, dass wir Flüchtlinge nicht wie während der Ex-Jugoslawienkrise ausschließlich in privaten Quartieren unterbringen können und haben Bischof Benno Elbs kontaktiert. Wir haben gehofft, dass sich die Kirche für diese Thematik interessiert und das war auch so“, erzählt Architekt und Lehrer Andreas Postner. „Uns war bewusst, dass wir uns zuerst vor allem mit den Vorurteilen der Bevölkerung auseinandersetzen müssen, denn wir wollten, dass wir neue Gebäude erst dann realisieren, wenn diese auf Akzeptanz stoßen. Nachbarschaft, Quartiersgedanke und ein Mehrwert für die Umgebung waren in der Konzeption von Anfang an wichtig.“ Besonders an diesem Projekt ist ihre verträgliche Größe, die gut in dörfliche oder kleinstädtische Strukturen integrierbar ist. Auch die Typologie ist eine vertraute, die Materialität ebenso. Mit Götzis ist nun das dritte Projekt realisiert – jeweils auf einem kirchlichen Grundstück, immer anders, weil es auch das Umfeld verlangt. Immer mit dabei: eine gute Freiraumgestaltung. Einfach, aber nutzbar: mit Garten, Spielgeräten, Wegen, die auch für die Nachbarschaft als Abkürzung genutzt werden können; die das Gelände nicht absperren, sondern im Dorf integrieren. Spielplätze, die öffentlich genutzt werden können.