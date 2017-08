Transfer-Wahnsinn geht weiter: PSG will auch Mbappé holen

Die PSG-Scheichs planen offensichtlich den nächste Mega-Transfer: Nach Neymar soll nun mit Kylian Mbappe der neue Traumsturm komplettiert werden. Der Coach von Paris Saint-Germain, Unai Emery, soll die Verpflichtung offensichtlich vorantreiben. Doch Paris würde ein Financial Fair-Play-Problem mit der FIFA bekommen.

Das soll jedoch umgangen werden in dem PSG sechs Spieler abgibt. Der Stürmer ist jedoch heiß begehrt: Real wird großes Interesse am französischen Angreifer Kylian Mbappé (AS Monaco) nachgesagt und auch Manchester City hätte die Mittel um den 18-Jährigen zu verpflichten. Das Transferrad dreht sich also munter weiter und der Wahnsinn scheint kein Ende zu finden.