Transfer-Sensation? Köln-Coach Stöger ist bei Dortmund im Gespräch

Die Spatzen pfiffen es ja schon länger von den Dächern – seit Dienstag, kurz nach Mittag ist es nun offiziell: Borussia Dortmund trennt sich von Coach Thomas Tuchel, nur drei Tage nach dem Pokalsieg des BVB in Berlin.

Kommt Stöger?

Jetzt wird eifrig darüber spekuliert, wer Tuchel auf den Trainerstuhl nachfolgen könnte. Julian Nagelsmann von Hoffenheim soll bereits abgewunken haben. In “Pole-Position” laut der Bild: Lucien Favre, Trainer von Nizza. Allerdings soll die Ablöse fünf Millionen Euro betragen. Sollte der Deal daran scheitern, wird ein weiterer Name im Kreise der Top-Favoriten genannt. Angeblich soll Köln-Erfolgscoach Peter Stöger bei den Borussen hoch im Kurs stehen. Allerdings hat Stöger erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bis 2020 verlängert, was einen Abschied unwahrscheinlicher erscheinen lässt, so “heute.at”.