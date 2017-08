Trans Vorarlberg Triathlon führt zu Verkehrsbehinderungen am 26. August

Archivbild Trans Vorarlberg 2016 - © Steurer

Am Samstag, 26. August findet in Vorarlberg der größte Triathlon des Landes statt. Der Trans Vorarlberg führt rund 500 Sportler von Bregenz über Egg bis nach Lech. Mit Verkehrsbehinderungen ist auf dieser Strecke besonders am Vormittag zu rechnen.