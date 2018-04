Traktorfahrt ins Freudenhaus endete in OÖ mit Anzeigen

Zwei Oberösterreicher im Alter von 20 und 23 Jahren haben im Bezirk Kirchdorf an der Krems mit dem Traktor einen Ausflug in ein Freudenhaus unternommen und am Heimweg versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Letzteres erwies sich allerdings als aussichtslos. Die Polizei stoppte das Duo, die beiden müssen mit Anzeigen wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen rechnen.

Der 23-Jährige hatte den Traktor frisch erworben. Bei der Überstellung begleitete ihn sein Freund. Die beiden wollten den Kauf am Mittwoch offenbar feiern und legten einen Stopp in dem Nachtklub ein, wo der Neo-Traktor-Besitzer dem Alkohol ordentlich zusprach. Weil er zu betrunken war, überließ er auf dem Heimweg das Steuer seinem 20-jährigen Begleiter. Dieser war zwar nüchtern, besitzt aber keinen Führerschein, berichtete die Polizei am Freitag.

Nach rund 400 Metern Fahrt auf der Pyhrnpass Straße (B 138) gerieten die beiden in eine Verkehrskontrolle. Der 20-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und versuchte – erfolglos – zu flüchten.