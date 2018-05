Traktoren, Sonne, gute Laune

Oldtimertraktorenfans strömten nach Gisingen

Feldkirch. Bereits zum zweiten Mal organisierte der Oldtimer Traktorenclub Montfort, kurz OTC Montfort, ein großes Treffen für alle Fans alter Landmaschinen und solche die es noch werden wollen. Obmann Simon Lins und seine Crew freuten sich über den großen Andrang nicht nur aus Vorarlberg, sondern auch aus der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. So standen am Ende mehr als 200 Oldtimer am Festplatz in Feldkirch-Oberau. Darunter auch einige echte Raritäten wie ein sogenannter “Diesel-Zwerg”, oder ein Modell Marke “Fortschritt” aus der ehemaligen DDR. Als Oldtimer gilt übrigens jeder Traktor der mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hat. Für die optimale Stimmung sorgte nicht nur die abwechslungsreiche Gastronomie, sondern auch die Band “Die Grenzwertigen” mit ihrem Live-Auftritt. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten gekühlten Getränke wie Bier und Limo ebenso für Erfrischung wie ein eigener Eisstand. Für die jungen Traktorenfans gab es ein eigenes Kinderprogramm bestehend aus großer Hüpfburg und Kutschenfahrten. Die zahlreichen Vereinsmitglieder des OTC Montfort und weitere ehrenamtliche Helfer hatten den ganzen Tag alle Hände voll zu tun, kümmerten sich aber liebevoll um Mensch und Traktor.