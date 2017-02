Traktor überrollt Kind – Zweijähriges Mädchen stirbt bei Unfall in Dornbirn

Mädchen verunglückte tödlich. - © APA (Symbolbild)

Ein 37 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Dornbirn beim Rückwärtsfahren seine zweijährige Tochter mit dem Traktor überrollt und getötet. Das Mädchen fiel von der an die Zugmaschine angehängten Heckschaufel, auf der es mit seinem drei Jahre alten Bruder gestanden war. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät.