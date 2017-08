Traktor stieß im Waldviertel gegen Pkw: Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Pkw am Samstagnachmittag im Waldviertel zum Teil schwer verletzt worden. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte sich die vorne an der Zugmaschine montierte Ballengabel frontal in den Fahrgastraum des Autos gebohrt. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl war in Begleitung seines 16-jährigen Neffen mit dem Traktor auf der L7188 unterwegs gewesen. Als er gegen 16.00 Uhr nach links einbog, dürfte er – der Polizei zufolge aufgrund des transportierten Ladeguts – den mit vier Personen besetzten entgegenkommenden Wagen einer 42-Jährigen aus dem selben Bezirk übersehen haben. Bei der Kollision drang die Ballengabel in den Pkw ein. Die Lenkerin und ein 19-jähriger Freund ihrer Kinder wurden von den ÖAMTC-Hubschraubern Christophorus 15 und 2 ins UKH Linz bzw. Landesklinikum Krems geflogen. Ihr Sohn (18) und ihre Tochter (12) sowie der 16-Jährige wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Spital nach Zwettl gebracht. (APA)