Traiskirchen Standort für neue Wiener Netze-Betriebsstelle

Andreas Babler verkündete die Pläne - © APA

Der neue Niederösterreich-Süd Standort der Wiener Netze soll in Traiskirchen (Bezirk Baden) entstehen. Dies gab Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) am Samstag per Aussendung bekannt. Die Betriebsstelle soll auf einem rund 6.200 Quadratmeter großen Gelände errichtet werden und etwa 80 Mitarbeiter beschäftigen. Der Stützpunkt soll Ende 2018 in Betrieb gehen.