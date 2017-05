Trainingslauf bis zum höchsten Punkt

Bei sommerlichen Temperaturen gab es vom sportlichen Leiter des Marathons Günter Ernst noch einige organisatorischer Hinweise, bevor der Startschuss für die rund 30 Läufer fiel. „Der Trainingslauf bietet den Sportlern die Möglichkeit die ersten 18 Kilometer bis zum Langsee kennenzulernen. Das ist wichtig, dass man sich die Kräfte etwas einteilen kann“, so Ernst. Für die Teilnehmer hatte Ernst, der selbst ehemaliger Marathonläufer ist, einen Rückholshuttle organisiert.

Rückholservice

„Der Trainingslauf nimmt gerade den Hobbyläufern die Angst vor der Strecke. Auch wenn man mal einen Teilabschnitt gehen oder wandern muss, ist das überhaupt kein Problem, denn alle 5 Kilometer wird es Versorgungsstationen geben. Und so kann beim Montafon Arlberg Marathon am 1. Juli wirklich jeder mitmachen“, ergänzt der Sport- und Leistungsdiagnostiker. Doch viel Zeit zum Plaudern hat es an diesem Tag nicht, denn beim Frauenlauf am Abend ist er ebenfalls sportlicher Leiter und musste sich nach den Start sofort auf den Weg nach Bregenz machen.