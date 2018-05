Trainer-Legende Ferguson erlitt Gehirnblutung

Die schottische Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson liegt im Salford Royal Hospital in der Nähe von Manchester auf der Intensivstation. Wegen einer Gehirnblutung musste sich der langjährige Coach von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United einer Notoperation unterziehen. Die Nachricht sorgte am Samstagabend für Rätselraten und Betroffenheit.

Michael Carrick, der aktuelle Kapitän von Manchester United, reagierte auf Twitter bestürzt: “Ich bin am Boden zerstört. Alle meine Gedanken und Gebete sind bei ihm und seiner Familie. Sei stark, Boss!”

Noch am vergangenen Sonntag hatte der mit 49 Trophäen erfolgreichste Coach der britischen Fußball-Geschichte den scheidenden Arsenal-Boss Arsene Wenger im Old Trafford geehrt und in bester körperlicher Verfassung feierlich verabschiedet. Ferguson ist beim englischen Rekordmeister eine beispiellose Größe. Nach seinem WM-Intermezzo mit dem schottischen Nationalteam wechselte er im November 1986 zur United und prägte bis zu seinem Rückzug 2013 die zweite goldene Ära seit der Matt-Busby-Epoche.