Tränen statt Jubel bei Julia Walser

Kurzauftritt für die Gisingerin Julia Walser bei der Heim-Saalrad WM in Dornbirn. Die erst 16-Jährige wurde in der Frauen Einer-Konkurrenz im Kunstradfahren nur Sechste und schied schon in der Vorrunde aus.

Ausgerechnet bei der Saalrad Heim-WM vor 3500 Zuschauern in der Messehalle Dornbirn kam für Junioren Weltrekordhalterin Julia Walser schon in der Vorrunde das Aus. Mit 152,76 Punkten erreichte die HAK Schülerin aus Gisingen nur den sechsten Platz und ist ausgeschieden. Die Nerven spielten bei der hoffnungsvollen Athletin im Kunstradfahren nicht mit und zweimal patzte Walser auf dem Parkett mit ihrem Rad. Alle Medaillenträume kann Julia Walser leider begraben und muss ein Jahr warten. Bei ihrer WM-Premiere im Vorjahr wurde sie starke Vierte in der Endabrechnung.