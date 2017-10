Träger des Chemie-Nobelpreises wird bekanntgegeben

Im vergangenen Jahr erhielten der Franzose Jean-Pierre Sauvage, der in den USA tätige Brite Sir Fraser Stoddart und der Niederländer Bernard Feringa den Preis “für den Entwurf und die Synthese Molekularer Maschinen”. Mit diesen aus Molekülen gebauten Maschinen wie einem Lift oder einem Nano-Auto seien sie “in eine neue Dimension der Chemie vorgedrungen”, hieß es in der Begründung. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

(APA)