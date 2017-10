Traditionsbewusst auf neuen Pfaden

In den vergangenen Jahren ist auch der Wiederanbau der alten Nenzinger Maissorte „Nenzinger Frühe“ – eines speziellen Riebelmais – gelungen. Dass Tradition auch gut in die heutige Zeit übertragen werden kann, bewiesen Obmann Thomas Gamon und sein Team beim Erntedank-Fest am Sonntag: Nach der Mitgestaltung der heiligen Messe traf man sich in der Mosterei – dort wurden die Gäste mit einem breiten Angebot an Suppen, Eintöpfen sowie Kuchen verwöhnt, besondere „Magnete“ waren ein Food-Truck sowie natürlich der „Nenzinger Riebel“. Auf viel Interesse stieß schließlich auch die neue Schnapsbrennerei. „Mit dieser kann übrigens auch elektrisch gebrannt werden“, erklärt Thomas Gamon.