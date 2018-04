Traditionelles Palmbinden

Zuerst die Arbeit – dann die Weihe.

Altach. Bereits am Samstag vor Palmsonntag lud die katholische Jungschar zum traditionellen Palmbinden auf den Kirchplatz. Die Tannenzweige, die Holzstangen und alles weitere Material wurde dabei gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Väter, aber auch Mütter waren mit ihren Kindern gekommen um einen schönen Palmen herzustellen. Am Abend folgte dann die feierliche Weihe der prächtigen Palmen ebenfalls am Kirchvorplatz durch Kaplan Rosh Kalluveetil und Pastoralassistentin Ingrid Gerold. Der Umzug mit den Kindern und ihren Palmen sowie dem Musikverein Harmonie Altach fand dann am Sonntag statt. CEG