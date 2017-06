Traditionelles Oldtimertreffen in Lustenau

Lustenau. (mima) Am 2. Juli ist es in Lustenau wieder soweit und das bereits 9. Oldtimertreffen geht im Parkstadion über die Bühne. Die Besucher können sich dabei bereits heute auf ein tolles Programm und etliche Raritäten freuen.

Indienststellung des Figo

Über 450 zivile Lkw´ s, Pkw´ s und Motorräder werden beim Oldtimertreffen in Lustenau zu besichtigen sein. Dazu werden sich in diesem Jahr auch rund 30 Feuerwehroldtimer aus Österreich, Lichtenstein, Schweiz und Deutschland einfinden und zu bestaunen sein. Ein Highlight wird dabei auch die Indienststellung des ältesten Feuerwehrautos Vorarlbergs, dem legendären „Figo“ sein. Dieser wurde in den letzten Jahren von den Lustenauer Feuerwehrmännern in mühevoller Arbeit restauriert und neu aufgebaut. Ein wahrer Hingucker für jeden Oldtimer- und Feuerwehrfreund.

Das Oldtimertreffen findet am 2. Juli von 9 bis 16 Uhr im Lustenauer Parkstadion statt. Neben einem bunten Programm ist auch für beste Bewirtung durch die Feuerwehr gesorgt. Der Eintritt ist dabei frei.