Traditionelles Nikoloklettern in der K1

Wie immer am ersten Wochenende im Dezember findet in der K1-Kletterhalle in Dornbirn das traditionelle Nikoloklettern statt. Dieser beliebte Kletterbewerb in der Disziplin Vorstieg, ist gleichzeitig auch der Abschluss des Rheintal-Cups 2017.

Alle kletterbegeisterten Kinder, Schüler*innen und Jugendlichen sind eingeladen, am 2. Dezember 2017 beim legendären Nikoloklettern – veranstaltet vom K1 Kletterverein – ihr Können unter Beweis zu stellen. Auf alle Teilnehmer*innen warten tolle Nikolosäckle und natürlich gibt’s die Siegerehrung des Rheintal-Cups.

Anmeldungen sind noch bis 27. November 2017 online möglich: https://wettkampf.austriaclimbing.com/kvoe/online_anmeldung/anmeldung.php